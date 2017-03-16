Поставившему ребенка на колени водителю из Ленобласти предъявили обвинение

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Следственный комитет предъявил обвинение водителю, наехавшему на ребенка и заставившему его стоять на коленях до приезда полиции. Изначально в его отношении было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Теперь водителю инкриминируется еще и незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего.

Водителю внедорожника, совершившему наезд на ребенка и заставившему его стоять на коленях до приезда полиции, Владимиру Бельскому предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел 9 марта в городе Приозерске Ленинградской области. Двое детей стреляли из игрушечного автомата по проезжающим автомобилям. Бельскому не понравилось такое поведение, он наехал на одного из детей, а затем заставил его стоять на коленях до приезда полиции.

"Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 1 статьи 213 УК России (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и пунктом "д" части 2 статьи 127 УК России (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)", - сообщили в СКР.

Бельский был задержан и доставлен на допрос к следователю. Как отметили в СКР, обвиняемый не пошел в следственные органы самостоятельно. Вместо этого, он охотно раздавал комментарии СМИ. Его задержали по пути на съемки одного из ток-шоу.

На допросе Бельский заявил, что пресекал хулиганские действия детей. Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия говорят об обратном.

В настоящее время решается вопрос об аресте Бельского. Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников полиции на поступившее к ним первоначальное сообщение о преступлении и тех, кто непосредственно выезжал на место происшествия", - подчеркнули в СКР.

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