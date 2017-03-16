Мужчина устроил стрельбу в караоке-баре в Москве
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Полиция ведет розыск подозреваемого, который устроил стрельбу в караоке-баре на юго-востоке столицы. Он был вооружен травматическим пистолетом и ранил нескольких молодых людей. В настоящее время пострадавшие находятся в медучреждении.
Полицейские ищут мужчину, устроившего стрельбу из травматического пистолета в караоке-баре на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу. Инцидент произошел в ночь на четверг.
"В кафе на улице Поречной, дом 5/14, произошел конфликт между молодыми людьми. В результате один из них, предположительно, из травматического пистолета причинил телесные травмы своим оппонентам", - говорится в сообщении.
В настоящее время пострадавшие находятся в медучреждении. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого.
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