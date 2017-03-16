Володин призвал СЕ отреагировать на ситуацию с российскими банками на Украине

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал Совет Европы отреагировать на ситуацию с российскими банками на Украине. В ходе встречи с французскими парламентариями он заявил, что происходящее противоречит всем основным ценностям.

Совет Европы должен отреагировать на ситуацию с российскими банками на Украине. Об этом на встрече с французскими парламентариями во главе с депутатом Тьерри Мариани заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Происходит невообразимое. Ситуация последних дней на Украине, когда нарушаются права граждан, когда молодчики замуровывают живых людей в отделениях российских банков, недопустима. Возможно, кто-то в Совете Европы хочет этого не замечать, но когда речь идет о правах человека, не замечать - нельзя. Это недопустимо и противоречит всем основным ценностям", - передает его слова ТАСС.

Накануне Нацбанк Украины предложил запретить банкам с российским капиталом выводить средства из страны. Под санкции попадут Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. В Киеве при этом надеются, что российские банки покинут Украину "цивилизованно".

Тем временем украинские радикалы блокируют работу российских банков. 14 марта в Киеве забросали камнями офис "Альфа-банка". Днем ранее радикалы перекрыли бетонными блоками витрины и вход в центральное отделение Сбербанка в украинской столице. Они требовали у Нацбанка отозвать лицензию у финансовой организации.

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