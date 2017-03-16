Собянин открыл 3 новые станции метро

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Сразу три новые станции метро заработали в четверг в Москве. "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Это все Калининско-Солнцевская линия. Кроме того, на соседнем "Парке Победы" был достроен и открыт второй вестибюль. Теперь движение по желтой ветке переведено в обычный режим. Одним из первых новые станции посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Метро в пешей доступности. О таком жители столичных Раменок когда-то могли только мечтать. Их жизнь состояла из бесконечных пересадок с одного вида транспорта на другой. В четверг с открытием нового участка метро все изменилось, передает "ТВ Центр".

"Пришли заранее, чтобы купить первые билеты, они для нас будут символичные, мы будем всегда помнить о том, как открывалась наша прекрасная станция", - рассказала житель Раменок Кира Хамзатова.

С четверга в столице полноценно заработал участок от Делового центра до Раменок. Открылись три новые станции – "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Первым по новому участку проехал мэр Москвы. Он осмотрел все новые станции и прокатился на самом длинном столичном эскалаторе - длиной 126 метров - в новом вестибюле станции "Парк Победы".

"В Москве запущена новая радиальная ветка протяженностью 10 километров, пять станций от "Делового центра" до "Раменок", улучшилось транспортное обеспечение сети Парка Победы, МГУ и сотен тысяч жителей Москвы, которые находятся вблизи этих станций. Тем не менее, мы не останавливаем стройку. Она идет до "Солнцево", "Переделкино". Я надеюсь, что в этом году будут запущены все основные работы. И еще 15 километров линий метро присоединятся к этой ветке", - заявил Собянин.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии, к примеру, должен улучшить жизнь сотен тысяч москвичей. "Метро здесь не было и никогда и не предполагали, что вообще здесь может быть метро. А теперь и Раменки, и Ломоносовский проспект - это будет наша линия. Мы сразу до Киевского, метро, пересадку можно сделать и до любого места можно доехать", - говорит жительница Раменок Ольга.

"Территория Московского университета расширяется, строятся новые корпуса, и они вдалеке от метро "Университет". Безусловно, открытие этих станций поможет студентам в несколько раз быстрее добираться до учебы", - рассказал студент МГУ Владимир Шебаев.

Кроме того, там просто комфортно находиться, делятся впечатлениями первые посетители. Простор и лаконичный дизайн – то, что нужно для мегаполиса. По словам строителей, комфортно будет и в самих поездах - пути проложены по новой бесшовной технологии.

За шесть лет реализации программы московского метро построено больше 100 километров новых линий, 55 станций метро, а также МЦК. Работа продолжается. Пробелов на транспортной карте Москвы скоро не останется, все районы будут связаны удобным сообщением.

Кристина Одиноченко, Александр Голубев, Александр Ивановский, Александр Савин, Дмитрий Иванов, Сергей Сенченков, "ТВ Центр".