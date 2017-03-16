Канатную дорогу через Москву-реку запустят в следующем году

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Канатная дорога через Москву-реку будет запущена уже в следующем году к Чемпионату мира по футболу. Начинаться дорога будет там же, где и сейчас, в районе смотровой площадки на Воробьевых горах, и тянуться до стадиона "Лужники". Фуникулер красиво впишется в окружающую среду и будет иметь ряд преимуществ - высокая скорость передвижения, бесшумность, безопасность.

Основание будущей приводной станции "Лужники" готово на 90 процентов. Совсем скоро серые бетонные стены превратятся в нарядный вестибюль новой канатной дороги, сообщает "ТВ Центр".

"Сама станция будет находиться на втором этаже, дальше люди будут садиться в гондолу и переезжать на ту сторону, на противоположной стороне уже видны залитые фундаменты канатной дороги", - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Леонид Ипатов.

Новая канатная дорога протяженностью более 700 метров пройдет над Москвой-рекой и свяжет спортивный комплекс "Лужники" и "Воробьевы горы", только между ними появится еще одна промежуточная станция. Перевозить пассажиров будут 35 закрытых и 10 открытых кабин фуникулера, причем в некоторые из которых можно будет поместиться даже с собственным транспортным средством.

Новую канатную дорогу планируют открыть к началу Чемпиона мира по футболу. Но лыжники ждут ее не меньше, чем футбольные фанаты, которые смогут быстро добираться до стадиона "Лужники". Зимой по ней можно будет подняться и на горнолыжный трамплин, он также будет модернизирован. Большой московский трамплин был построен на Воробьевых горах еще в 1953 году. Бывший тренер Виталий Рязанов вспоминает: в советское время это было идеальная тренировочная база для советских спортсменов. С новой канатной дорогой эти условия будут заново воссозданы для спортсменов.

Помимо обновленного трамплина, на Воробьевых горах появится спортивный кластер: трассы, скалодром, школа олимпийского резерва. А канатная дорога свяжет воедино новое спортивно-туристическое пространство столицы.

Елена Сахно, "ТВ Центр", Москва.