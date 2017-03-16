Автомобилист после ДТП в центре Москвы устроил дебош

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Дорожный скандал - в центре Москвы. На Старой Басманной столкнулись два автомобиля - обычная ситуация. Вот только до группы разбора дело дошло не сразу: один из водителей оказался настолько агрессивен, что начал практически громить машину обидчика. Кто в этой ситуации действительно виноват, предстоит решить уже полиции.

То, что обычный спор на дороге может перерасти в настоящее побоище, водитель синей "Нивы" даже не предполагал, передает "ТВ Центр". Позже он выложит видео этой дорожной разборки в Сеть, а началась она, как всегда, банально. На кадрах видно, как черный Chevrolet пытается перестроиться в левый ряд, "Нива" не пропускает его. После чего обидчивый водитель догоняет отечественный автомобиль. Взаимный спор приводит к тому, что машины сталкиваются между собой. После чего из Chevrolet выскакивает разъяренный мужчина и начинает буквально громить российский джип.

Остервенелый водитель отчаянно бьет по машине руками и ногами, он сбивает кулаки в кровь, но это, похоже, только раззадоривает его. Позже он начинает голыми руками отрывать дворники. В это время водитель "Нивы", заблокировавшись в собственном авто, звонит в полицию.

Дорожный скандал не только слышали, но и видели десятки свидетелей. Даже официанты из близлежащих кафе стали выходить, чтобы усмирить дебошира. Но он был готов накинуться с кулаками и на них.

Усмирять дебошира приехали два экипажа ППС. Обоих водителей отвезли в ближайшее отделение полиции. Владелец Chevrolet прошел тест на алкоголь, как выяснилось, свои неадекватные действия он совершал, будучи абсолютно трезвым. Автоэксперты советуют с такими агрессивными водителями любые споры разрешать только в присутствии правоохранителей.

Елена Сахно, "ТВ Центр".