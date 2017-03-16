Россельхознадзор зафиксировал 10 очагов птичьего гриппа в Подмосковье

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В Подмосковье Россельхознадзор зафиксировал уже 10 очагов птичьего гриппа. Уничтожены сотни тысяч зараженных яиц, кур и других птиц, которых выращивали не только на предприятиях, но и в частных хозяйствах. А территории, где опасный вирус был обнаружен, попали под карантин.

Ворота ветеринарного поста закрыты. На территорию никого не пускают, а любая машина, которая покидает предприятие, проходит санитарную обработку, передает "ТВ Центр".

Вся работа, по сути, блокирована с 1 марта, когда здесь официально подтвердили вирус птичьего гриппа. Но все сотрудники на местах сами встревожены как перепуганные птицы.

130 человек уже обследовали, семерых даже отправили в больницу, правда страшный диагноз не подтвердился. Вирус H5N8 не опасен для человека. Но чрезвычайное положение объявлено во всем Сергиево-Посадском районе.

К племенному заводу сейчас один за другим идут самосвалы, доверху груженные резиновыми покрышками. Каждый день сжигают примерно по 40-50 тысяч, всего более 200 тысяч птиц, свыше половины все еще живы.

Россельхознадзор вместе с ветеринарными службами уже взял под контроль все каналы поставок и отследил, куда шли последние партии. Они теперь тоже будут уничтожены. Тем временем каждый день в Московской области - все новые очаги птичьего гриппа. Уже в пяти районах. Самые крупные – в Орехово-Зуевском и Щелковском.

Сейчас устанавливаются юридические лица которые приобретали продукцию животноводства, в том числе и живую птицу с данного предприятия, данная продукция будет изыматься и уничтожаться.

В самом Подмосковье обходят все подворья, фиксируют, нет ли падежа домашней птицы. Это одна из возможных причин вспышки птичьего гриппа. Не исключено также – могли занести и по воздуху, например голуби, или же он попал на предприятие вместе с некачественными кормами. Все 17 птичников теперь будут вычищены.

"Карантин с предприятий снимается через 21 день после проведения заключительной дезинфекции. Заключительная дезинфекция, ориентированно, по моим оценкам, может быть проведена наверное где-то к 20 числам, и карантин где-то будет приблизительно снят с середины апреля, конец апреля", - рассказал начальник Управления организации обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Главного управления ветеринарии Московской области Александр Мотошин.

Единственное, что попытаются спасти - инкубационные яйца, которые помогут сохранить уникальные породы птицы. Птенцов, когда они вылуплятся, отправят на анализы. Но если будет хоть малейшая угроза заражения, рисковать не станут. Главное, чтобы вирус птичьего гриппа не поразил человека.

Борис Иванин, "ТВ Центр".