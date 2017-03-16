В Москве проходит театральный фестиваль "Золотая маска - в городе"

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"Золотая маска - в городе". Самый авторитетный театральный фестиваль сам идёт навстречу зрителю и любой сможет свободно, без билета, посмотреть фрагменты лучших спектаклей-номинантов или просто авторские представления - правда, в весьма необычной обстановке. Улицы, кафе, офисы и даже торговые центры - всё становится театральными подмостками.

Москвичей странным поведением на улице сложно удивить. Чего только ни насмотрелись. Но женщин с музыкальными шкатулками в животе в центре столицы еще не видели. Многие, естественно, разбегаются. Но причудливые существа не отстают ни на шаг, передает "ТВ Центр".

В результате странные леди под чарующие звуки заманивают добропорядочных граждан не куда-нибудь – в книжный магазин. Стоит ли говорить, что там тут же начинается вакханалия. К прилавкам причаливает "Корабль дураков".

Импровизация на тему французских эротических фарсов претендует на премию "Золотая маска" в нескольких номинациях. Для Новокуйбышевского театра "Грань", состоящего всего из нескольких человек, победы в конкурсах - дело привычное. Но чтоб приехать в Москву и играть спектакль в магазине - такого еще не было.

От "Золотой Маски" в этом году можно ожидать и не таких провокаций. "Площадки очень необычные, мы расширяем географию. Это такие знаковые места Москвы - от станций метро и вокзалов до даже, например, в этом году у нас будет Третьяковская галерея", - рассказала координатор проекта "Золотая маска в городе" Ната Бышовец.

Куда бы вы в ближайшие недели ни пошли - в кино, музей, парк или офисный центр - помните главное. Увидите человека в маске - не пугайтесь. Она – та самая, золотая.

Ольга Стрельцова, Александр Савин, "ТВ Центр", Москва.