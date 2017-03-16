Лебедь чистит озеро от мусора в Казани. Видео

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В интернете появилась видеозапись, на которой лебедь чистит озеро Кабан в Казани от мусора. Птица расчищала берег, видимо для того, чтобы попасть в воду. Многие пользователи в комментариях считают, что лебедь оказался умнее и чистоплотнее большинства людей.