12:39, 16 марта 2017

Лебедь чистит озеро от мусора в Казани. Видео

Теги:  Общество  птицы  казань

В интернете появилась видеозапись, на которой лебедь чистит озеро Кабан в Казани от мусора. Птица расчищала берег, видимо для того, чтобы попасть в воду. Многие пользователи в комментариях считают, что лебедь оказался умнее и чистоплотнее большинства людей.

 

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