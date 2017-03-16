Лебедь чистит озеро от мусора в Казани. Видео

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10:00
Голосование. Вы бы разрешили в России митинги зарубежных политиков?
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10:57 ДТП
Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ленобласти
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14:03 Политика
Королева Елизавета II узаконила Brexit
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11:38 Украина
Порошенко поручил подсчитать убытки от блокады Донбасса
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12:15 Политика
Володин призвал СЕ отреагировать на ситуацию с российскими банками на Украине
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11:14 Москва
В московском метрополитене открылись 3 новые станции
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Дикие деньги. Сергей Полонский 16+