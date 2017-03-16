Визит Меркель в Москву запланирован на 2 мая

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву 2 мая. Как сообщил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, глава правительства Германии планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Москву 2 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера.

В ходе визита Меркель планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визит Меркель в Россию уже согласован. Одной из тем обсуждения будет украинский вопрос.

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