Визит Меркель в Москву запланирован на 2 мая
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Москву 2 мая. Как сообщил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, глава правительства Германии планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Москву 2 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера.
В ходе визита Меркель планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, визит Меркель в Россию уже согласован. Одной из тем обсуждения будет украинский вопрос.
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