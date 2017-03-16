В субботу из-за репетиции парада в центре Москвы ограничат движение

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В центре Москвы из-за репетиции парада Победы в субботу будет ограничено движение. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, проезд будет ограничен на участке проезда Девичьего поля от пересечения с Плющихой до перекрестка с Новоконюшенным переулком. Ограничение будет действовать с 7:00 до 9:30.

В субботу в центре Москвы ограничат движение в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"В связи с тренировками по проведению 9 мая 2017 года военного парада на Красной площади с 07:00 до 09:30 18 марта будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющихой до перекрестка с Новоконюшенным переулком", - говорится в сообщении.

ГИБДД призвала водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты и строго выполнять предписания дорожных знаков, а также требования сотрудников ДПС.

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