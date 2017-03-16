В Германии вооруженный мужчина захватил заложников в банке

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В немецком Дуйсбурге вооруженный мужчина попытался ограбить банк. В настоящее время вместе с ним в отделении находятся несколько сотрудников финансового учреждения. В полиции сообщили, что пока не квалифицируют случившееся как захват заложников, так как злоумышленник не выставлял никаких требований.

В немецком Дуйсбурге вооруженный мужчина захватил отделение банка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в местной полиции.

По данным представительницы правоохранительных органов, в настоящее время мужчина находится в здании банка. Вместе с ним в отделении финансового учреждения присутствуют несколько сотрудников, число которых неизвестно.

"Мы пока не квалифицируем это как захват заложников, поскольку злоумышленник не выставлял никаких требований. Кроме того, мы не знаем, находятся ли сотрудники в одном помещении с вооруженным мужчиной, контакт с ним устанавливается", - сообщила представительница полиции.

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