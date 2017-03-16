Путин: международной ситуации требуется оздоровление

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Россия выступает за объединение усилий стран в решении актуальных задач. Об этом президент Владимир Путин заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. По словам российского лидера, международной ситуации требуется оздоровление, необходимы сдержанность, мудрость и ответственность.

Владимир Путин в четверг принял верительные грамоты новых послов иностранных государств в России. Торжественная церемония по традиции состоялась в Кремле, передает "ТВ Центр".

Грамоты президенту вручили, в частности, представители Турции, Бразилии, Армении, Израиля, Казахстана. Всего - 18 послов. С этого момента официально начинается их дипломатическая работа в России. Владимир Путин, приветствуя собравшихся, отметил, что для их деятельности будут созданы все необходимые условия. Россия, также подчеркнул президент, относится с неизменным уважением к интересам других государств.

"Для нашей страны нет больших и малых партнеров, любая - самоценна, с каждой из них Россия готова выстраивать равноправный диалог, наращивать сотрудничество на взаимоуважительной основе. Это касается взаимодействия как в укреплении международной стабильности и безопасности, так и в решении глобальных проблем. В равной степени в урегулировании региональных конфликтов, противодействии опасным угрозам, главная из которых, безусловно, международный терроризм. Россия выступает против попыток дестабилизации и расшатывания международных отношений. Надеюсь что и вы, уважаемые дамы и господа, будете максимально способствовать развитию сотрудничества в духе равноправия и взаимопонимания", - заявил Путин.

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