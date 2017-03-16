Медведев оценил эффективность реализации ФЦП

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Эффективность реализации федеральных целевых программ в прошлом году соответствует уровню 2015 года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, из 38 ФЦП только четыре можно признать высокоэффективными.

Правительство должно работать над повышением эффективности выполнения федеральных целевых программ. На их реализацию из бюджета направлено 900 миллиардов рублей. Как сообщает "ТВ Центр", об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

По словам премьера, из 38 целевых программ только четыре можно признать высокоэффективными. 15 — выше среднего, 17 — удовлетворительными. Еще две программы недостаточно эффективны. Премьер напомнил о необходимости выполнения федеральной адресной инвестиционной программы, в которую включены примерно полторы тысячи объектов. И на всех нужно установить контроль за расходованием средств и качеством работ.

"Речь идет о реконструкции и создании новых корпусов больниц, университетов, школ, музеев, строительстве жилья, в том числе для военнослужащих и других важных направлениях. В целом показатели ввода в эксплуатацию построенных объектов чуть лучше предыдущего периода. Однако проблем здесь тоже хватает, обращаю внимание главных распорядителей бюджетных средств, нужно тщательно планировать инвестиции, своевременно утверждать проектную документацию и конечно, контролировать ход и качество работ", - заявил Дмитрий Медведев.