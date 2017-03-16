Состоялось первое заседание рабочей группы ГКУ и управления ФАС по Москве

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В столице прошло первое заседание рабочей группы Главного контрольного управления и московского ФАС.

В Москве в четверг состоялось первое заседание рабочей группы Главного контрольного управления и управления Федеральной антимонопольной службы города, передает "ТВ Центр".

Её создали для совместного контроля в сфере государственных закупок. На встрече, в частности, обсудили критерии, по которым оценивают заявки участников торгов. Их количество год от года растёт. Поэтому важно гарантировать высокий уровень конкуренции и широкий доступ к системе городского заказа.

"Основная задача этой работы - обеспечить дополнительный уровень прозрачности, повысить еще раз эффективность закупок в Москве. И создать максимально комфортные условия для бизнеса, участников рынка", - отметил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.