Рэпера Птаху заподозрили в ложном сообщении о бомбе в Москве

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Рэпер Птаха подозревается в ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве в центре столицы. По данным правоохранительных органов, мужчина рассказал о бомбе на Ордынском тупике. Данная информация проверялось, однако угроза не подтвердилась.

Правоохранительные органы подозревают рэпера Давида Нуриева, более известного по псевдониму Птаха, в ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный мужчина накануне позвонил в полицию и сообщил, что по адресу: Ордынский тупик, дом 6 заложено взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы занимались проверкой данной информации, однако угроза не подтвердилась.

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