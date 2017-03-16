В Кремле исключили возможность сделки с США по Крыму

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Россия не пойдет на какую-либо сделку по Крыму в обмен на отмену западных санкций, второй референдум также исключен. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 16 марта Крым отмечает третью годовщину исторического референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение полуострова с Россией.

Россия не намерена идти на какую-либо сделку с США по Крыму в обмен на отмену санкций Запада, также исключено проведение второго референдума. Об этом рассказал в четверг спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Об этом не может быть и речи", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

В четверг наша страна отмечает третью годовщину исторического референдума, после которого произошло воссоединение Крыма с Россией. На полуострове проходят митинги, шествия, автопробеги, выставки и флешмобы.

В сентябре 2016 года Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. По словам российского лидера, возврата к прежней системе "не существует вообще никакого".

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