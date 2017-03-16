Королева Елизавета II узаконила Brexit

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Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о запуске процедуры выхода из состава Евросоюза. Таким образом документ приобрел силу закона. Одобрение королевы дало премьер-министру Терезе Мэй право начать переговоры о выходе из ЕС.

Королева Великобритании Елизавета II одобрила билль о запуске процедуры Brexit. Об этом сообщил ТАСС. По данным агентства, таким образом, документ приобрел силу закона.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя парламента сообщило, что королева официально подтвердила одобрение Brexit на законодательном уровне. Таким образом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может начать переговоры по выходу из Евросоюза.

Одобрение королевы было последним этапом принятия закона о выходе из ЕС. Во вторник парламент Великобритании принял законопроект, который позволяет начать процедуру Brexit. Документ был одобрен без каких-либо поправок. Таким образом, кабинету Терезы Мэй для запуска процедуры не придется получать одобрение парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

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