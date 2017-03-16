В Риге прошел марш ветеранов "Ваффен СС"

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16 марта в Риге состоялись мероприятия, приуроченные к дню памяти латышских легионеров СС.

В Риге в четверг прошёл марш ветеранов "Ваффен СС" и их сторонников. Шествие организовано в центре города, в нём участвовали сотни людей, передает "ТВ Центр".

По ходу движения колонны полиция пресекала любые попытки антифашистов развернуть плакаты с изображением жертв нацизма. Задержаны уже около шести человек, в том числе двое мужчин с георгиевскими ленточками.

Показательно, что власти Риги открыли главные улицы для ветеранов легиона СС, при этом отказались согласовывать место проведения митинга Латвийского антинацистcкого комитета. В качестве альтернативы им предложили маленькую площадку под мостом.