В Риге прошел марш ветеранов "Ваффен СС"
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16 марта в Риге состоялись мероприятия, приуроченные к дню памяти латышских легионеров СС.
В Риге в четверг прошёл марш ветеранов "Ваффен СС" и их сторонников. Шествие организовано в центре города, в нём участвовали сотни людей, передает "ТВ Центр".
По ходу движения колонны полиция пресекала любые попытки антифашистов развернуть плакаты с изображением жертв нацизма. Задержаны уже около шести человек, в том числе двое мужчин с георгиевскими ленточками.
Показательно, что власти Риги открыли главные улицы для ветеранов легиона СС, при этом отказались согласовывать место проведения митинга Латвийского антинацистcкого комитета. В качестве альтернативы им предложили маленькую площадку под мостом.