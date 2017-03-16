Порошенко ввел санкции против российских банков

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении банков с российским капиталом. Ограничительные меры коснулись ПАО "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК". Организации в течение года не смогут выводить капиталы за пределы Украины.

На Украине введены санкции в отношении банков с российским капиталом. Соответствующий указ подписал украинский президент Петр Порошенко.

"Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Реализация закона и контроль его соблюдения поручены правительству Украины и Национальному банку. Им, в частности, поручено запретить размещение в указанных банках средств предприятий с государственным участием.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать о принятом решении Евросоюз, США и другие государства, а также поставить перед ними вопрос о введении аналогичных мер. Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за выполнением решения возложен на главу СНБО Александра Турчинова.

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