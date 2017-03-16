Макларен отказался от обвинения России в господдержке допинга

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Автор доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен признал наличие ошибок в своих выводах о ситуации с допингом в российском спорте. По его словам, сейчас он пытается исправить ошибки.

Ричард Макларен – автор доклада о допинге, повлекший серьёзные проблемы для российских спортсменов — признал, что при анализе ситуации с применением запрещенных допустил принципиальные ошибки. Об этом сообщил руководитель независимой общественной антидопинговой комиссии России Виталий Смирнов, который встречался с ним в Цюрихе.

"Он признался в том, что снимает обвинения в государственном участии в создании системы поощрения допинга в российском спорте. Он сам признает, что в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет", - приводит слова Смирнова "Русская планета".

Доклад Ричарда Макларена был представлен в июле и декабре 2016 года. Он утверждал, что российские власти покрывали применение допинга спортсменами. На основе доклада некоторые российские спортсмены были отстранены от соревнований, в том числе Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

В Москве существование господдержки допинга отвергали.

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