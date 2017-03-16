В Москве задержан автор "Новой газеты"

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Полицейские задержали автора "Новой газеты" в столице из-за проблем с документами. Отмечается, что Худоберди Нурматов хотел получить статус беженца из Узбекистана. Ранее некоторые СМИ сообщали, что он был задержан по подозрению в вербовке террористов.

Автор "Новой газеты" Худоберди Нурматов задержан в Москве из-за проблем с документами. Об этом сообщает агентство "Москва". В настоящее время он находится в ОВД "Пресня".

"Нурматов подавал документы на получение статуса беженца из Узбекистана. Суд отказал ему, но вышестоящая инстанция это решение отменила. Документ есть у него на руках", - говорится в сообщении. Новое рассмотрение по его вопросу должно состояться в ближайшее время.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Нурматов был задержан полицейскими по подозрению в вербовке террористов.

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