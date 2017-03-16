В офисе МВФ в Париже взорвался конверт с бомбой

Теги: В мире полиция взрыв париж пострадавшие мвф

В офис Международного валютного фонда в Париже прислали конверт со взрывчаткой. Бомба сработала, один человек получил легкие ранения.

В офис Международного валютного фонда в Париже прислали конверт со взрывчаткой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, в результате взрыва один человек получил легкие ранения.

Накануне в Министерство финансов ФРГ поступила посылка со взрывчатым веществом. По данным СМИ, она предназначалась министру Вольфгангу Шойбле. Сотрудники Минфина были вынуждены на несколько часов покинуть здание ведомства.

Читайте также:

Главе Минфина Германии прислали пакет со взрывчаткой