14:44, 16 марта 2017

В офисе МВФ в Париже взорвался конверт с бомбой

Теги:  В мире  полиция  взрыв  париж  пострадавшие  мвф

В офис Международного валютного фонда в Париже прислали конверт со взрывчаткой. Бомба сработала, один человек получил легкие ранения.

В офис Международного валютного фонда в Париже прислали конверт со взрывчаткой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, в результате взрыва один человек получил легкие ранения.

Накануне в Министерство финансов ФРГ поступила посылка со взрывчатым веществом. По данным СМИ, она предназначалась министру Вольфгангу Шойбле. Сотрудники Минфина были вынуждены на несколько часов покинуть здание ведомства.

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