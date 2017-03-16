Сотрудники ГИБДД помогли беременной женщине добраться до больницы

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Сотрудники ГИБДД заметили и остановили хаотично движущийся автомобиль на дороге. За рулем находился будущий молодой отец, который вез в больницу свою беременную супругу. Она по неосторожности упала в торговом центре, будучи на 8-м месяце беременности.

Сотрудники московского ГИБДД остановили хаотично движующуюся машину в районе 23 километра Калужского шоссе. За рулем находился молодой человек, который вез свою супругу в больницу, говорится в сообщении столичного главка МВД.

Мужчина рассказал, что его жена, будучи на 8-м месяце беременности, по неосторожности упала в торговом центре. После чего ее супруг, опасаясь за здоровье женщины и ребенка, и не дожидаясь скорой помощи, решил сам доставить ее в больницу.

Свое хаотичное передвижение по трассе мужчина объяснил волнением и стрессовым состоянием.

Сотрудники Госавтоинспекции решили помочь супружеской паре и сопроводили их до ближайшей больницы. Медики сообщили, что здоровью матери и ребенка ничего не угрожает.