ДТП с участием автобуса и двух автомобилей произошло на юге Москвы

Теги: ДТП автомобиль автобус москва

На Варшавском шоссе произошла авария с участием автобуса, внедорожника и легковой машины. Сведений о пострадавших в результате ДТП пока нет. На место происшествия выехали специалисты.

На юге Москвы произошло ДТП с участием автобуса, внедорожника и легкового автомобиля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступила информация о том, в районе дома 125 по Варшавскому шоссе произошла авария с участием рейсового автобуса, внедорожника и иномарки", - говорится в сообщении. Сведений о пострадавших в результате аварии пока нет. В настоящее время на место происшествия выехали специалисты.

Читайте также:

Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ленобласти

В Москве задержан автор "Новой газеты"

Рэпера Птаху заподозрили в ложном сообщении о бомбе в Москве

Мужчина устроил стрельбу в караоке-баре в Москве