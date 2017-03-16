ДТП с участием автобуса и двух автомобилей произошло на юге Москвы
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На Варшавском шоссе произошла авария с участием автобуса, внедорожника и легковой машины. Сведений о пострадавших в результате ДТП пока нет. На место происшествия выехали специалисты.
На юге Москвы произошло ДТП с участием автобуса, внедорожника и легкового автомобиля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Поступила информация о том, в районе дома 125 по Варшавскому шоссе произошла авария с участием рейсового автобуса, внедорожника и иномарки", - говорится в сообщении. Сведений о пострадавших в результате аварии пока нет. В настоящее время на место происшествия выехали специалисты.
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