Родственники Ким Чен Нама отказались забирать его тело из Малайзии

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Родственники отказались забирать тело Ким Чен Нама. Теперь власти Малайзии сами решат, что делать с телом брата северокорейского лидера, отравленного в феврале в аэропорту Куала-Лумпура.

Родственники старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама согласились, чтобы власти Малайзии самостоятельно решили, что делать с его телом, передает "МИР24".

Решение, принятое властями по этому вопросу, будет обсуждаться с руководством Северной Кореи, даже несмотря на конфликт между двумя странами.

Ким Чен Нама отравили 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По данным малайзийских властей, его смерть наступила в результате отравления веществом нервнопаралитического действия. Между тем руководство КНДР называет действия Малайзии провокацией. По мнению Пхеньяна, в Куала-Лумпуре скончался гражданин по фамилии Ким Чхоль, а причиной его смерти стал сердечный приступ.

Ранее Интерпол объявил в розыск четверых граждан Северной Кореи по делу об убийстве Ким Чен Нама.

Предполагаемый сын убитого в Малайзии Ким Чен Нама подтвердил гибель своего отца. Видео с обращением молодого человека в интернете опубликовала южнокорейская организация, которая помогает гражданам КНДР получить политическое убежище.

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