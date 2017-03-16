Два человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

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В Подмосковье произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии два человека погибли и еще 10 пострадали. Инцидент произошел на 151 километре трассы М9 "Балтия".

Два человека погибли и еще 10 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Московской области. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

"На 151 километре трассы М9 "Балтия" произошло столкновение автомобиля Lada Priora и микроавтобуса. В результате аварии два человека погибли, еще 10 получили травмы", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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