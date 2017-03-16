Мужчина провалился под землю в Ярославле
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Житель Ярославля внезапно провалился под землю на автобусной остановке. Обрушение тротуара произошло из-за размыва грунта.
В Ярославле мужчина внезапно провалился в образовавшуюся яму на автобусной остановке.
"Участок плиточного тротуара на пересечении Городского вала и Большой Октябрьской улицы ушел под землю вместе с находившимся на нем мужчиной", - сообщает "Интерфакс".
Происшествие произошло в 7 утра. Приехавшие полицейские помогли выбраться мужчине из ямы и передали его сотрудникам скорой помощи. Мужчина ушиб ногу и руку.