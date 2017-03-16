15:44, 16 марта 2017

Мужчина провалился под землю в Ярославле

Теги:  полиция  ярославль  Происшествие

Житель Ярославля внезапно провалился под землю на автобусной остановке. Обрушение тротуара произошло из-за размыва грунта.

В Ярославле мужчина внезапно провалился в образовавшуюся яму на автобусной остановке.

"Участок плиточного тротуара на пересечении Городского вала и Большой Октябрьской улицы ушел под землю вместе с находившимся на нем мужчиной", - сообщает "Интерфакс".

Происшествие произошло в 7 утра. Приехавшие полицейские помогли выбраться мужчине из ямы и передали его сотрудникам скорой помощи.  Мужчина ушиб ногу и руку.

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