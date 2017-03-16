Олланд объявил терактом взрыв в парижском офисе МВФ

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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что взрыв в парижском офисе Международного валютного фонда является терактом. Глава государства подчеркнул, что виновные в случившемся будут найдены и наказаны.

Взрыв в парижском офисе Международного валютного фонда является терактом. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд.

"Мы вновь имеем дело с терактом - другого слово не найти, когда речь идет о пакете со взрывчаткой", - цитирует его ТАСС.

Олланд подчеркнул, что виновные в случившемся будут найдены и наказаны.

Взрыв произошел в четверг в офисе МВФ в Париже в районе площади Йена рядом с Эйфелевой башней. В организацию прислали конверт со взрывчатым веществом. Сотрудница представительства МВФ, распечатавшая конверт, получила ожоги лица и рук.

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