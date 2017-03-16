Более 300 детей эвакуировали из школы на юге Москвы

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Сотрудники экстренных служб эвакуировали более 300 детей из школы на юге столицы из-за угрозы взрыва. Инцидент произошел в учебном заведении на Нагатинском проезде. В настоящее время специалисты проверяют помещения школы на предмет наличия посторонних вещей.

Из здания школы на юге Москвы эвакуировано более 300 детей из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Поступила информация об угрозе взрыва в Нагатинском проезде. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб, эвакуировали из здания школы № 978 314 детей и 15 сотрудников", - говорится в сообщении. В данный момент специалисты проверяют все помещения учебного заведения на предмет наличия посторонних вещей.

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