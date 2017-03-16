Путин выступил против "вакханалии" в сфере неналоговых платежей

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Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, потребовал не допускать "вакханалии" в сфере неналоговых платежей. Президент также считает, что преждевременное вынесение на публику внутриправительственных дискуссий может спровоцировать ненужные ожидания или тревоги.

Мораторий на повышение неналоговых платежей должен выполняться. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Здесь нужно не только провести анализ, нужно и вложить (результат) в нормативную базу, чтобы была уверенность в том, что здесь не будет никакой вакханалии", - цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, преждевременное вынесение на публику внутриправительственных дискуссий, например по налогам, может спровоцировать ненужные ожидания или тревоги. "Вопрос в том, что я, например, считаю преждевременным обсуждение этого в СМИ, пока нет общего решения, в том числе, выработанного вместе с вами", - добавил Путин.

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