Школьник устроил стрельбу во французском Грасе

Теги: В мире школа стрельба франция

В одной из средних школ французского города Грас в четверг днем произошла стрельба. Стрелявший - им оказался 17-летний подросток - задержан. У него изъяли винтовку, два пистолета и две гранаты. Пострадали от двух до восьми человек, в том числе директор учебного заведения.

Стрельба, которая произошла в четверг днем в одной из средних школ во французском городе Грас, не является терактом. Как заявили в мэрии, перестрелку устроили двое учеников, поругавшихся друг с другом.

Одному из них удалось скрыться. Второй молодой человек задержан. При себе у него была винтовка, два пистолета и две гранаты, сообщает Le Figaro.

По другой версии, стрельбу открыл 17-летний подросток. В поле зрения правоохранительных органов он ранее не попадал. Наличие у него сообщника в полиции не подтверждают.

В результате инцидента пострадали два человека. Ранее сообщалось, что стрельба велась в директора школы. По другим данным, пострадали восемь человек.