Захарова сообщила о двух обстрелах посольства России в Дамаске

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Посольство России в Дамаске в марте дважды подвергалось обстрелам. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, несколько мин взорвались в непосредственной близости от российского диппредставительства 10 и 12 марта.

Посольство России в Дамаске дважды обстреливали в марте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Марию Захарову.

"Боевики из действующих в дамасском районе незаконных вооруженных формирований, включая террористов из "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры", продолжают ракетно-минометные обстрелы мирных кварталов сирийской столицы, - сказала она.

По словам Захаровой, несколько мин разорвались в непосредственной близости от российского посольства 10 и 12 марта.

Террористические организации "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" запрещены в России.

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