На водителя попавшего в ДТП в Ленобласти автобуса завели дело

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя экскурсионного автобуса, который попал в ДТП в Ленинградской области. В результате аварии 3 человека погибли и 20 пострадали.

Следователи Главного управления МВД по Ленинградской области возбудили уголовное дело факту нарушения ПДД и эксплуатации автобуса водителем, который в четверг утром спровоцировал ДТП, унесшее жизнь трех человек.

"Следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, который минувшим утром в Выборгском районе Ленинградской области попал в ДТП, унесшее жизни трех пассажиров", - говорится сообщении ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что на 16 километре автодороги "Выборг-Брусничное" водитель экскурсионного автобуса, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус с 30 пассажирами перевернулся. Три человека погибли, еще около 20 получили травмы. Причиной аварии мог стать занос на льду.

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