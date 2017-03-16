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Сотрудники МЧС вытащили мужчину из Москвы-реки в районе улицы Ленинская Слобода. Он был оперативно передан бригаде скорой помощи. Инцидент произошел в 50 метрах от берега.

Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки в Даниловском районе столицы. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"В четверг днем спасателями поисково-спасательной станции "Крымский мост" с поверхности воды реки Москва, в районе улицы Ленинская Слобода, дом 26 был спасен мужчина", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что он был оперативно передан прибывшему на место наряду скорой помощи. Инцидент произошел в 50 метрах от берега.

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