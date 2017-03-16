В Сьерра-Леоне священник нашел огромный алмаз массой 709 карат

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В беднейшей стране мира африканской Сьерра-Леоне христианский пастор нашел алмаз массой 709 карат, входящий в двадцатку крупнейших алмазов мира.

В Сьерра-Леоне христианский пастор Эммануэль Момох нашел огромный алмаз массой 709 карат. Эта находка входит в двадцатку крупнейших алмазов мира.

Алмаз показали президенту страны, а сейчас камень хранится в центральном банке в столице Сьерра-Леоне.

"Владельцы получат положенное вознаграждение, пополнится и казна страны"- передает слова президента Сьерра-Леоне ТАСС.

Восточноафриканская страна славится своими запасами алмазов. В 1972 году там был найден алмаз весом 969 карат, получивший имя "Звезда Сьерра-Леоне".

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