Путин обсудил с бизнесом ситуацию с банками на Украине

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Одной из тем закрытой встречи Владимира Путина с бизнесом после съезда РСПП стала ситуация с российскими банками на Украине. Подробности беседы рассказал глава "Лукойла" Вагит Алекперов. При этом он заверил, что возможность прекращения деятельности с Украиной не обсуждалась.

Владимир Путин в четверг после съезда Российского союза промышленников и предпринимателей обсудил на закрытой встрече с бизнес-сообществом ситуацию с банками на Украине. Об этом рассказал агентству ТАСС глава нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

По его словам, обсуждались разные вопросы, в том числе и работа банков на Украине. В то же время Алекперов подчеркнул, что вопрос возможности прекращения деятельности с этой страной не обсуждался.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что бизнесменов интересовала больше геополитика, чем экономика. По его словам, на встрече с Путиным обсуждалась ситуация на Украине и отношения с США.

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении банков с российским капиталом. Ограничительные меры коснулись Сбербанка, ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК". Организации в течение года не смогут выводить капиталы за пределы Украины.