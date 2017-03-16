В Сети появилось видео с эротического корпоратива в детском саду

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Воспитательницы одного из детских садов Калужской области устроили новогодний корпоратив с элементами эротики в зале, где проходят детские утренники. На празднике они читали друг другу пошлые стихи, имитировали секс и раздавали презервативы. Видео, предварительно, было снято для личного пользования еще в канун 2014 года.

Интернет-пользователи обсуждают видео с новогоднего корпоратива сотрудников одного из детских садов города Киров Калужской области. Ролик опубликован в группе "Подслушано Киров Калужская область" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах две женщины – одна в образе Снегурочки, а другая – Деда Мороза - ругаются матом, совершают неприличные движения, имитируют половой акт и раздают присутствующим презервативы в подарок.

Мероприятие, как пишут местные СМИ, прошло в канун 2014 года. В руководстве детсада заявили, что проводят внутреннее расследование. По словам сотрудниц учреждения, которые приводит Vladtime, корпоратив был организован в вечернее время для персонала. После того, как видео утекло в Сеть, женщины приняли решение уволиться.

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