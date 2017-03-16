Кобзон предлагает ввести общенациональный праздник – День садовода

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Иосиф Кобзон предлагает учредить общенациональный праздник - День садовода. По его мнению, садоводы в России на сегодняшний день обеспечивают национальную безопасность страны.

Депутат Госдумы и народный артист России России Иосиф Кобзон предлагает создать День садовода и сделать его общенациональным праздником. Об этом сообщил на конференции садоводов, проходящей в Госдуме.

"Садоводство в условиях введения санкций является стратегической отраслью, которая в том числе обеспечивает национальную безопасность страны", - передает ТАСС слова депутата.

Парламентарий отметил, что Госдума разработает соответствующее законодательство в поддержку садоводов, а также отправит премьер-министру Дмитрию Медведеву обращение о создании праздника.