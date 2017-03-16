Путин подтвердил дату визита Меркель в Москву

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Ангела Меркель посетит Москву 2 мая. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером. Глава государства передал канцлеру "наилучшие пожелания".

Канцлера Германии Ангелу Меркель ждут в Москве 2 мая. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером, пишет "Интерфакс".

"Передайте самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждем с визитом госпожу Меркель 2 мая", - сказал президент.

О том, что Меркель приедет с визитом в Москву в начале мая, Зеехофер говорил ранее в четверг.

Одной из тем предстоящих переговоров станет ситуация на Украине.