Путин подтвердил дату визита Меркель в Москву
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Ангела Меркель посетит Москву 2 мая. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером. Глава государства передал канцлеру "наилучшие пожелания".
Канцлера Германии Ангелу Меркель ждут в Москве 2 мая. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером, пишет "Интерфакс".
"Передайте самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждем с визитом госпожу Меркель 2 мая", - сказал президент.
О том, что Меркель приедет с визитом в Москву в начале мая, Зеехофер говорил ранее в четверг.
Одной из тем предстоящих переговоров станет ситуация на Украине.