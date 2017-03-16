В соцсети McDonald's появился пост про "маленькие ручки" Трампа

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Хакеры взломали Twitter сети кафе McDonald's и опубликовали пост, адресованный президенту США Дональду Трампу. В нем говорится о том, что американский лидер - "жалкая пародия на президента". Неизвестные также написали: "Также у вас маленькие ручки". McDonald's расследует произошедшее.

В Twitter сети американского фастфуда McDonald's хакеры опубликовали сообщение, адресованное президенту США Дональду Трампу.

"Вы жалкая пародия на президента, и мы бы хотели, чтобы Барак Обама вернулся. А еще у вас маленькие ручки", - говорилось в публикации.

Позже в McDonald's удалили твит и сообщили, что их аккаунт был взломан. В настоящий момент они проводят расследование.

Twitter notified us that our account was compromised. We deleted the tweet, secured our account and are now investigating this. — McDonald's (@McDonaldsCorp) March 16, 2017

В марте 2016 года, будучи кандидатом в президенты США, Трамп прокомментировал предположение своего конкурента на пост главы государства сенатора Марка Рубио относительно небольших размеров своего пениса.

"У него рост шесть футов два дюйма. Тогда почему у него руки как у человека ростом пять футов два дюйма? Вы же знаете, что говорят про мужчин с маленькими руками", - сказал Рубио.

В ответ Трамп заявил следующее: "Никто раньше не говорил ничего плохого про мои руки. Посмотрите на эти руки. Они маленькие? Он сказал, что если руки у меня маленькие, то маленьким должно быть и кое-что еще. Но я гарантирую: там все в порядке".

My God.

This is a Trump penis-size joke. pic.twitter.com/7UEP57MVX5 — Benny (@bennyjohnson) 4 марта 2016 г.

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