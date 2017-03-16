Поставивший ребенка на колени водитель из Ленобласти арестован до 15 мая

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Суд в Приозерске арестовал на два месяца водителя Владимира Бельского, который сбил ребенка и заставил его стоять на коленях до приезда полиции.

В Ленобласти Приозерский городской суд избрал меру пресечения для водителя Владимира Бельского, который сбил ребенка и поставил его на колени. Мужчина арестован на два месяца до 15 мая, передает ТАСС.

Ранее следственный комитет по региону предъявил Бельскому официальное обвинение по статьям "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия" и "Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего". Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

Инцидент произошел 9 марта в городе Приозерске Ленинградской области. Двое детей стреляли из игрушечных пистолетов по проезжающим автомобилям. Водителю Бельскому не понравилось такое поведение. Он наехал на одно из детей, а затем поставил его на колени до приезда полиции. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.