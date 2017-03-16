Челябинского экс-губернатора заподозрили в получении взятки

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Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал фигурантом уголовного дела о даче взятки. По версии следствия, чиновник получил взятку от министра здравоохранения областного правительства Виталия Тесленко. Других подробностей в СКР не сообщили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По версии следствия, чиновник в 2012 году получил взятку от назначенного им на пост министра здравоохранения областного правительства Виталия Тесленко.

Других подробностей в СКР не сообщили.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий на данному факту, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 годы. До этого пять лет был мэром Челябинска.

В прошлом году уголовное дело по факту получения взятки было возбуждено против заместителя Юревича Николая Сандакова. По данным следствия, чиновник получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от руководителя одного из местных ЧОПов в сумме не менее 1,96 миллиона рублей. За это Сандаков обещал оказать предпринимателю содействие в заключении госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОП.