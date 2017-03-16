Минздрав опроверг запрет на свободную продажу сигарет

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В Минздраве России доработали антитабачную концепцию на 2017-2022 годы. В проекте прописан запрет свободной продажи сигарет, который необходимо ввести до 2035 года, утверждает агентство ТАСС. В ведомстве предлагают также повысить ставки акцизов на табачные изделия и установить налог на розничную продажу электронных сигарет. В Минздраве частично опровергли эту информацию.

В доработанной Минздравом антитабачной концепции говорится о запрете на свободную торговлю табака в России к 2035 году, передает ТАСС. Агентству удалось ознакомиться с документом.

Среди целевых ориентиров при реализации концепции, пишет агентство, значатся следующие формулировки: "признание табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена", "снижение распространенности потребления табака среди населения России до 1%".

Согласно позиции Минздрава, властям необходимо повысить ставки акцизов на табачные изделия и ввести налог на розничную продажу электронных сигарет.

Минздрав, комментируя сообщение ТАСС, частично опроверг информацию о запретах. "Рядом специалистов предлагалось установить конкретную дату запрета свободной продажи табака, однако такое предложение на текущий момент не нашло широкой экспертной поддержки и по этой причине не включено Министерством в актуальный текст проекта концепции", - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Олег Салагай.

"Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу" предусматривает, в частности, запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, а также возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика.

Ранее инициативу раскритиковал министр труда. Министерству здравоохранения следует сосредоточиться на реформе обязательного медицинского страхования, а не регулировать вопросы продолжительности рабочего дня, заявил Максим Топилин в ходе Гайдаровского форума.

Обеспечение условий, при которых доступ людей, родившихся после 2015 года, к сигаретам будет ограничен, Минздрав в новой версии проекта концепции ставит одним из целевых ориентиров на ближайшую перспективу до 2022 года. Речь при этом идет не о запрете продажи, а о создании таких условий, когда потребление табака молодым людям не будет нужно.

Ранее сообщалось, что антитабачная концепция не получила поддержку у Минфина из-за повышения ставок акцизов и ввода дополнительных налогов на сигареты. Отмечается, что ФАС также не поддержала этот документ. В ведомстве считают, что он требует доработки с учетом мнения представителей бизнеса.

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