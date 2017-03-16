Украинские националисты объединились против Порошенко

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Президент Украины утвердил санкции в отношении 5 дочерних организаций российских банков. Это стало еще одной большой уступкой радикалам, чьи бесчинства руководители государства последовательно легализуют. Однако стране может дорого обойтись сохранение хрупкого мира с вышедшими из-под контроля националистами.

В интервью иностранным журналистам президент Украины Петр Порошенко как будто бы жалуется на блокаду неподконтрольных регионов на востоке страны. Признает, что это сильно ударит по бюджету и, как следствие, по рядовым гражданам, отмечает "ТВ Центр".

"То, что действия наших блокирующих влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республикам, но и "Самопомощи", и "Батькивщине", народ должен знать своих героев", - заявил Порошенко.

По оценкам объединения "Укрметаллургпром", потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 миллиарда долларов. Но при этом Петр Порошенко накануне попросил Совет национальной безопасности придать блокаде официальный статус. И вот уже на блокпостах, в частности вблизи станции Верхний Торец, уже не только активисты-националисты, но и Нацгвардия с полицией.

Для украинского общества решение о блокаде преподнесли, как попытку повлиять на народные республики. Чтобы те отменили национализацию украинских предприятий, которая последовала после начала блокады. Ещё стихийной. Конечно парадокс, но политической воли прекратить все это на Украине нет.

"Порошенко не обладает такой полнотой власти, чтобы пресечь все это. Ситуация в Верховной Раде близка к развалу коалиции. А развал коалиции - это досрочные выборы. Досрочные выборы Порошенко не нужны. В случае того, если бы он пошел на принцип и сказал: мы разгоняем всю эту ситуацию - его моментально бы обвинили в том, что он президент не национальный, в том, что он ставленник Москвы, и то, что он в душе сепаратист", - говорит политолог Андрей Марчуков.

Порошенко пошёл на поводу у радикалов. И даже ввёл санкции против пяти банков с российским госучастием, офисы которых несколько дней громили экстремисты. Как поясняется, таким образом власти пытаются предотвратить вывод капитала за пределы Украины. При этом банки работать будут и клиенты, перед которыми существуют обязательства на 36 миллиардов гривен, якобы, не пострадают. Однако всё это любви националистов к президенту не добавило. Запрещенный в России "Правый сектор", Партия свобода и Национальный корпус заявили об объединении и начале борьбы за власть. Подписали соответствующий манифест.

А тут ещё международная реакция на блокаду Донбасса не заставила себя ждать. С резким осуждением действий Порошенко выступил МИД Франции.

"Франция крайне обеспокоена решением правительства Украины от 15 марта о введении временной блокады транспорта с товарами на востоке Украины. Мы призываем украинские власти сделать все возможное для снятия блокады железнодорожных путей в районе линии соприкосновения", - говорится в заявлении ведомства.

Такой же позиции придерживается и руководитель представительства Евросоюза на Украине Хуг Мингарелли. На инвестиционном форуме, который проходил в Киеве, он заявил, что в Брюсселе решением Порошенко и СНБО, мягко говоря, очень "удивлены".

"Решение о блокаде Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, но для формулировки окончательной позиции в Евросоюзе ожидают объяснений от Украины", - заявил Мингарелли.

И на том же инвестиционном форуме второй человек в государстве, глава кабинета министров Гройсман, делает заявление: то ли оправдывается перед европейским куратором, то ли уже в открытую выступает против Порошенко.

"Сегодня мы видим угрозы экономическому росту, связанные с блокадой на востоке Украины. Я еще раз подчеркну, что это блокада осуществляется в интересах Российской Федерации", - заявил он.

Позже, уже на заседании правительства, Гройсман анонсирует продолжение действия режима ЧП в энергетике, которое было введено после прекращения поставок донбасского угля. Сутки официальной блокады, а в целом - ее шестидесятый день, ознаменовываются уже практически открытым противостоянием украинской политической элиты. На фоне не ослабевающих амбиций украинских националистов.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".