Захарова обличила западные СМИ в замалчивании катастрофы в Мосуле

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Западные СМИ замалчивают масштабы гумкатастрофы в Мосуле. Такой подход является следствием политического заказа, заявила представитель МИД Мария Захарова. На Смоленской площади также считают, что администрация США стремится завуалировать то, какой ценой гражданскому населению Мосула обходится операция коалиции.

Западные СМИ замалчивают масштабы гуманитарной катастрофы в иракском Мосуле. И такой подход является следствием политического заказа. С обличительной речью выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает "ТВ Центр".

"Вызывает недоумение и возмущение фактическое замалчивание того, что происходит в Мосуле, в том числе нарастающей там гуманитарной катастрофы со стороны западных СМИ. В этих материалах, которые мы читаем, практически полностью игнорируется тема страданий местного гражданского населения, причины, которые привели к этой трагедии. Однобокое и очень приглушенное освещение военной операции по взятию Мосула очень сильно контрастирует с тем, что мы наблюдали в ходе освобождения Алеппо правительственной армией Сирии от террористов и боевиков", - заявила Захарова.

Российские дипломаты решили показать, как могли бы выглядеть первые страницы западных таблоидов, если бы им было дано указание говорить правду о происходящем в Мосуле. По мнению сотрудников ведомства, в этом случае западная пресса писала бы о сотнях тысяч беженцев, о голоде, от которого жители Мосула страдают уже несколько месяцев. О бомбардировках города, при которых силы коалиции во главе с США не утруждают себя тщательным выбором целей. О массовой гибели детей. И о том, что при штурме Мосула гибнет куда больше людей, чем при освобождении Алеппо.

На Смоленской площади считают, что администрация США стремится завуалировать то, какой ценой гражданскому населению Мосула обходится операция коалиции. Вашингтон на всех уровнях пытается купировать тот негативный эффект для своей репутации, который могут нанести участившиеся сообщения о жертвах авиаударов. Представители администрации, общаясь с журналистами, делают вид, что вообще не слышали о гибели мирных жителей при бомбардировках. Американские СМИ выгораживают коалиционные силы и списывают жертвы среди горожан оплошностями иракских военных. Словом, продолжается та же информационная линия, что и при Обаме, подчеркивают российские дипломаты.

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