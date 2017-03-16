Выборы в Нидерландах: Европа испытала облегчение

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В Нидерландах подводят итоги парламентских выборов. Победу празднуют еврооптимисты. Правда, лидерство партии действующего премьера Рютте нельзя назвать абсолютным. Ведь главный соперник - ратующая за выход страны из ЕС ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса - по результатам голосования заняла второе место и увеличила свое представительство в нижней палате. И теперь главная интрига - кому из парламентских тяжеловесов удастся сформировать коалицию.

Сторонники "Народной партии за свободу и демократию", возглавляемой действующим премьером Марком Рютте, празднуют победу. Один из активистов в маске его главного оппонента Герта Вилдерса изображает плачущим. Придерживающийся крайне правых взглядов лидер "Партии Свободы" на втором месте избирательной гонки. Радость правоцентристов объясняется не только самим фактом победы. Их основной конкурент обещал объявить Nexit - выход Нидерландов из ЕС, выгнать из страны мусульман и законодательно запретить Коран, передает "ТВ Центр".

"Люди дали понять, что хотят видеть политику восстановления, чтобы экономика, которая сейчас является самой сильной в западном мире, была еще сильней. Во-вторых, после Brexit, после выборов в США люди сказали "нет" этой волне популизма", - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Победу партии действующего премьер-министра Европа встретила с большим облегчением. Особенно, если учесть, что в этом году выборы глав государств состоятся в Германии и Франции, где крайне правые взгляды становятся все более популярными. Сохранение Нидерландами прежнего курса, по мнению центристов, должно сбить боевой настрой оппонентов и доказать приверженность ЕС либеральным ценностям.

"Я очень рада высокой явке избирателей, которая привела к очень четкому проевропейскому результату. И это после нескольких дней, когда Нидерланды должны были терпеть совершенно неприемлемые упреки и обвинения от Турции. Я уже поздравила своего коллегу Марка Рютте. Считаю, что это был хороший день для демократии", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Явка избирателей, действительно, для Европы оказалась непривычно высока – 81%. При этом в среднем для стран ЕС на подобных выборах она составляет примерно 30%. Некоторые эксперты уже поставили под сомнение прозрачность досрочного голосования. Хотя бюллетени впервые за последние годы члены комиссий подсчитывали вручную – опасались "русских хакеров", которые могут повлиять на результат. Но пока же политологи заметили лишь признаки внутреннего вмешательства в ход избирательной гонки, главной целью которой стало недопущение победы партии Вилдерса. Чтобы размыть голоса, на выборы было допущено беспрецедентное количество партий - 28. Теперь победителю, взявшему всего 33 мандата из 150 возможных в парламенте, придется создавать коалицию из четырех, а может и пяти партий. Эксперты полагают, что формирование нового кабинета министров может затянуться на полгода. При этом партия действующего премьера по сравнению с прошлыми выборами потеряла девять мест, а вот Вилдерс приобрел четыре, в общей сложности заполучив 20 мандатов.

"Конечно, я бы предпочел, чтобы наша партия взяла больше мест. Жаль, что нам это не удалось. Но каков бы ни был результат выборов сегодня, джин не вернется в бутылку. И патриотическая революция, будь то сегодня или завтра, произойдет. Мы одни из победителей этих выборов", - заявил Вилдерс.

Таким образом, парламентскую трибуну получили все. Настоящая борьба между правоцентристами и крайне левыми - еще впереди.

"Драка перенесена на следующий раунд. И, понятно, что проблемы-то абсолютно, никуда не исчезли. Более того, они и не исчезнут, если брать европейскую традицию решения проблем, то Европа обычно проблемы не решает, а учится с ними жить", - выразил мнение доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

А проблемы у Нидерландов есть. Например, до вхождения в зону евро страна была одной из самых дешевых для проживания в Европе. Теперь обычный гражданин стал беднее. Миграционный вопрос тоже никто не отменял. Согласно опросам, избиратель одобрил решение правительства не пускать в страну турецких политиков. А значит, поводы для жарких дискуссий в парламенте еще актуальны.

Александр Огородников. Павел Суменков. "ТВ Центр".

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