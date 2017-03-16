Водитель иномарки сбил ребенка в Москве

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Ребенок получил травму ноги после ДТП с участием иномарки. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино. Водитель с места аварии не скрылся, с ним работают сотрудники ДПС.

В результате ДТП в Москве пострадал ребенок. Как передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД, пострадавший получил травму ноги.

Инцидент произошел в районе Выхино-Жулебино по адресу: улица Маршала Полубоярова, дом 10. Водитель автомобиля Nissan Qashqai совершил наезд на ребенка. С места аварии он не скрылся, в настоящий момент с ним работают сотрудники полиции.

Ранее суд в Приозерске арестовал на два месяца водителя Владимира Бельского, который сбил ребенка и заставил его стоять на коленях до приезда полиции.

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