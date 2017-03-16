Охрана Трампа сделала селфи с его спящим внуком

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Два охранника Дональда Трампа сделали селфи с его спящим восьмилетним внуком Дональдом Трампом III. Секретная служба США начала расследование.

Два агента Секретной службы США сделали селфи со спящим восьмилетним внуком президента страны Дональда Трампа, сообщает издание "Mother Jones".

Инцидент произошел на минувших выходных, когда охрана Трампа везла ребенка на Манхэттен. Дональд Трамп III, внук президента, проснулся во время фотографирования и рассказал родным о произошедшем. Отец ребенка, Дональд Трамп-младший, обратился в Секретную службу США.

По данному случаю начато расследование, так как охрана нарушила свои должностные обязанности.

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