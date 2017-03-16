"Как курица лапой". Путин пошутил про свой почерк. Видео

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Владимир Путин, отвечая на вопрос о росте производительности труда во время заседания Российского союза промышленников и предпринимателей, не смог разобрать свой почерк и пошутил, что ситуация напомнила ему школу. "Как курица лапой", - сказал президент, глядя в бумаги перед собой.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского союза промышленников и предпринимателей не смог разобрать свой почерк в бумагах, передает TVC.RU.

"Это я так написал, как курица лапой. Сам не могу прочитать, как в школе", — пошутил он, отвечая на вопрос о росте производительности труда.

Ранее Путин, выступая на съезде РСПП, потребовал не допускать "вакханалии" в сфере неналоговых платежей. Президент также призвал перестать передавать СМИ данные из обсуждений по налоговым вопросам, которые ведутся в правительстве. По его мнению, такие утечки могут порождать "какие-то либо ненужные ожидания, либо тревоги". На профессиональном уровне дискуссии должны быть открытыми, но обсуждать информацию в СМИ до принятия общего решения – это преждевременно, добавил Путин.

Кроме этого, Путин обсудил с бизнесом ситуацию с российскими банками на Украине и подтвердил, что в России ждут с визитом канцлера ФРГ Ангелу Меркель 2 мая.

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